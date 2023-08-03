Дэвис отреагировала на первую победу за сборную Грузии

Грузинская фигуристка Диана Дэвис поделилась впечатлением от победы на турнире в США. Она выступает в паре с Глебом Смолкиным.

Ранее спортсмены сменили российское гражданство на грузинское. Выступление в США было для них первым за полтора года.

«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — цитирует Дэвис «Спорт-экспресс».