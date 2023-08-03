Гербольдт рассказала, есть ли в России недооцененные фигуристы

«Я бы не стала никого называть недооцененным. Результат говорит сам за себя. Если ты где-то не смог сделать что-то, то предъявлять претензии ты можешь только к самому себе», — сказала Гербольдт.

Гербольдт завершила карьеру в 2015 году. Она тренировалась под руководством лега Васильева, Тамары Москвиной, Алексея Мишина. Гербольдт также пробовала свои силы в парном катании. В 2014 году французский фигурист Бриан Жубер и Катарина Гербольдт официально объявили о создании новой русско-французской пары. Но потом планы француза изменились. Он стал участвовать в шоу и коммерческих турнирах.