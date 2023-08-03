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Российская фигуристка Худайбердиева опубликовала фото в коротком черном топе

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала в своих соцсетях фото, на котором она запечатлена в коротком топе.

Российская фигуристка Худайбердиева опубликовала фото в коротком черном топе
© РИА Новости

Также девушка показала свою новую прическу. Она покрасила волосы и стала блондинкой.

Худайбердиева и Егор Базин завоевала золото на чемпионате России в Красноярске, прошедшем в декабре 2022 года, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов.

Спортсмены выступают вместе с 2020 года. Ранее Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым.

В апреле стало известно, что Худайбердиева и Базин приняли решение об уходе от тренера Дениса Самохина.

«Просто подошел очередной трехлетний срок что-то менять. Мы в любом случаем желаем дуэту успеха с новыми наставниками», — написал тогда Самохин в соцсетях.

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