ФФККР отказалась отпускать Самоделкину в сборную Казахстана

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не планирует отпускать российскую фигуристку Софью Самоделкину в сборную Казахстана. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, о намерениях 16-летней Самоделкиной перейти в Казахстан известно уже около двух месяцев, но федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России. Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Диана Дэвис и Глеба Смолкина, которые теперь представляют на международной арене Грузию.

В прошлом сезоне на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах 1 и 2 местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.