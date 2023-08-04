Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль

Российская фигуристка Софья Самоделкина в 2022 году могла перейти в сборные Германии или Израиля. Об этом сообщил источник «РИА Новости Спорт».

По имеющейся информации, в прошлом году несколько влиятельных европейских сборных, в числе которых Германия и Израиль, предложили россиянке перейти под флаг их государств, однако фигуристка ответила категорическим отказом.

4 августа стало известно, что Самоделкина собирается выступать за сборную Казахстана.

В прошлом сезоне Самоделкина стала победительницей пятого этапа серии Гран-при России в Самаре. Самоделкина набрала в сумме 217,87 балла. Второй стала Александра Трусова (213,80), третьей — Ксения Гущина (196,18).