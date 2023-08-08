Тарасова оценила исполнение Щербаковой двойного акселя после перерыва

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила исполнение на тренировке фигуристкой Анной Щербаковой двойного акселя после долгого перерыва. Ее слова передает "Матч ТВ".
"Двойной аксель даже дети умеют прыгать. Тем не менее Аня - девочка с сильным характером, она может все преодолеть", - сказала Тарасова.
5 июля агентство РИА Новости сообщало, что в конце июня спортсменка прервала тренировки по медицинским показаниям.
11 июля издание Sport24 сообщило о том, что Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.