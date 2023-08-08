Тарасова оценила исполнение Щербаковой двойного акселя после перерыва

"Двойной аксель даже дети умеют прыгать. Тем не менее Аня - девочка с сильным характером, она может все преодолеть", - сказала Тарасова.

11 июля издание Sport24 сообщило о том, что Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.