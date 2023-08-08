Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео с новыми протезами. Кадры с пробежкой и прыжками он выложил в своем Telegram-канале.

«Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — написал спортсмен.

Костомаров также поблагодарил людей, которые помогают ему с самого начала и отметил, как изменились «радости жизни» после болезни.

Напомним, что Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки.