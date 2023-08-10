Фигурист Даниэль Тюменцев рассказал о работе в компании SpaceX.

– Откуда в твоей жизни взялся космос?

– Однажды на уроке (я был в третьем классе) учительница включила трансляцию запуска последнего шаттла. И все, с тех пор я без конца смотрел видео про космос, часами зависал на сайте NASA и мастерил ракеты. Довольно быстро я понял, что хочу сделать это делом жизни.

Сначала думал о работе в NASA, но потом узнал про SpaceX – и пропал. У них тогда как раз прошел первый успешный запуск ракеты Falcon. К окончанию школы я не рассматривал другие варианты – хотел работать только в SpaceX. Я отправил им резюме, но ответа не получил.

Тогда занялся фотографией – стал снимать ракеты и специально ездил поближе к стартовым площадкам, чтобы получились классные фото.

Я даже как-то пробовал аккредитоваться на один из запусков SpaceX как фоторепортер, но ничего не вышло. Конечно, я расстроился, но если бы знал тогда, что уже через год получу настоящую работу в компании – и совсем не как фотограф!

– А как это вообще происходит? У тебя разгар соревновательного сезона – и параллельно ты рассылаешь рабочие резюме?

– Я жил в бешеном ритме – тренировался, ездил по соревнованиям и учился в колледже. Но да, продолжал писать в SpaceX. К тому моменту я уже учился на инженера-механика в местном колледже, так что по профилю им подходил.

Последний раз отправил резюме, когда был на одном из турниров. И через неделю они мне перезвонили! Номер не определился, но я почувствовал, что это тот самый звонок.

Позвали на первый раунд интервью – даже не лично, сначала собеседовали по телефону. Сказали «ок, ты нам интересен, давай общаться дальше» – и я чуть не сошел с ума от радости.

Но потом были долгие месяцы других интервью – мне пришлось проходить несколько стадий отбора, процесс оказался совсем не быстрым. В NASA меня тоже смотрели, работа с ракетными двигателями это предполагает.

Кстати, знаете, что мне помогло в итоге попасть в SpaceX? Фигурное катание. Звучит странно, я понимаю, но тут мы возвращаемся к разговору о ценности титулов. Уже после того, как я вышел на работу, узнал, почему выбрали именно меня.

Мне объяснили, что им понравилась моя приверженность спорту, мой commitment, то, как серьезно я подходил к фигурному катанию. Оказалось, что то же самое ждут от сотрудников и работодатели.

В общем, 17 октября 2022 года был мой первый рабочий день в SpaceX, всего через неделю после того, как я прилетел с этапа Гран-при в Гданьске, где мы с Соней (Барам) взяли бронзу.

– Как это возможно совмещать? Сколько часов в день ты спал?

– С этим было сложнее всего. Мой обычный день выглядел так. Подъем в 8 утра, потом я ехал на каток, где занимался до полудня. В перерывах между тренировками там же на катке учился (колледж ведь никто не отменял). Потом возвращался домой и продолжал учебу.

А к четырем часам я уже на работе. Смены были вечерние, так что освобождался в 3 часа ночи. До дома где-то час езды, в 4 утра ложился спать. И так пять дней в неделю.

– Расскажи, чем ты занимаешься в SpaceX? Ради чего такое геройство?

– Я propulsion technician – техник, который собирает ракетные двигатели.

– Прямо для настоящих ракет?

– Ага, мне повезло – в космосе уже побывала куча штуковин, которые я собирал. Иногда сложно отследить серийные номера – что-когда-куда полетело – но есть вещи, которые я знаю наверняка.

Когда я только пришел в SpaceX, меня сразу взяли в команду, работавшую над двигателем космического корабля Crew Dragon. Это был первый настоящий ракетный двигатель, который я трогал и собирал своими руками. Именно он стоял на ракете, которая в марте этого года доставила на МКС четырех астронавтов (среди них был и россиянин Андрей Федяев – Sports.ru).

И вот я приехал в Калгари на чемпионат мира среди юниоров, соревнуюсь, прыгаю – а в это же время с космодрома NASA во Флориде стартует корабль, к которому я приложил руку! В голове не укладывается, если честно.

– Не то слово. То есть утром коньки, вечером ракеты. Что дальше?

– Сейчас я занимаюсь, в основном, сборкой и испытаниями двигателей, подробнее уж не могу, простите. Но мне ужасно интересно, как все устроено – поэтому я и хочу стать инженером.