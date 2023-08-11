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Американский фигурист Тюменцев назвал русский - языком международного общения

Американский фигурист русского происхождения Даниил Тюменцев выступающий в паре с Софьей Барам рассказал, что русский является языком международного общения в фигурном катании, передает Sports.ru.

Американский фигурист Тюменцев назвал русский - языком международного общения
© Александр Вильф/РИА «Новости»

"Общаемся ли мы с Барам на английском? В основном да, но иногда переходим на русский. На нашем первом этапе Гран-при мы с удивлением поняли, что там все почти знали русский язык. Настоящий язык международного общения в нашем виде спорта", - сказал Тюменцев.

В паре с Софьей Барам, у которой есть украинские корни, Тюменцев выиграл прошлый чемпионат мира среди юниоров. Пара не смогла бы попасть на Олимпийские игры 2026 года из-за того, что Барам сейчас 14 лет. На днях пара объявила о распаде. Софья сконцентрировалась на выступлениях в одиночном катании.

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