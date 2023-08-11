Американский фигурист Тюменцев назвал русский - языком международного общения

"Общаемся ли мы с Барам на английском? В основном да, но иногда переходим на русский. На нашем первом этапе Гран-при мы с удивлением поняли, что там все почти знали русский язык. Настоящий язык международного общения в нашем виде спорта", - сказал Тюменцев.