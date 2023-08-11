Российский фигурист Андрей Багин приостановил карьеру

Напомним, в июне текущего года стало известно, что танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался. В прошлом сезоне дуэт занял четвёртое место на чемпионате России и завоевал серебряные медали финала Гран-при России. Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов.