Фигуристка Усачева тренирует детей на сборах
Алексей Железняков, хореограф штаба Этери Тутберидзе, рассказал о планах Дарьи Усачевой.
«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили. Дашенька практикуется выступать в роли тренера», - приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».
В начале августа Усачева покинула группу Тутберидзе. В СМИ появилась информация, что спортсменка планирует завершить карьеру.
Усачева не выступает на официальных соревнованиях с 2021 года. Спортсменка получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии, после чего была вынуждена взять паузу в карьере.
Усачева – серебряный призер этапа Гран-при и серебряный призер юниорского чемпионата мира.