Фигуристка Усачева тренирует детей на сборах

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили. Дашенька практикуется выступать в роли тренера», - приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».