Фигуристка Загитова ответила на вопрос о личной жизни

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, в эфире «Шоу Воли» на ТНТ рассказала о том, каким видит идеал своего мужчины. Об этом пишет портал Sports.ru.

Отмечается, что шоу ведут Павел Воля и Илья Соболев.

На вопрос о том, что у знаменитой спортсменки происходит на личном фронте, Загитова ответила, что в настоящее время ни с кем не состоит в отношениях.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все», - уточнила фигуристка.

Загитова заметила, что ей неважно, какого типа мужчина - блондин, брюнет или подкачанный. Она добавила, что пока не разобралась, так как особого опыта личной жизни у нее нет.

По словам спортсменки, в настоящее время ей есть чем заняться, она достаточно социальный человек. В частности, она увлекается рисованием, фехтованием и боксом.