Фигурист Ходыкин рассказал, как ему удается совмещать тренировки и тренерскую деятельность

Фигурист Денис Ходыкин, выступающих в паре с Таисией Собининой, рассказал «Матч ТВ», что уже несколько лет пробует себя в роли тренера, а расписание позволяет ему совмещать это с собственными тренировками.

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Ходыкин работает тренером на сборах ассоциации фигуристов I.S.A. На сборах фигурист выполняет функцию специалиста по работе с «удочкой».

— Вы сейчас на сборах в качестве тренера. Как проходят тренировки с Таисией в таком плотном графике?

— У нас все согласовано и с ассоциацией, и с моим тренером. Расписание построено так, что я успеваю здесь отработать, потом поехать на тренировку, потренироваться и вернуться.

— Насколько комфортно чувствуете себя в качестве тренера?

— Достаточно комфортно, уже давно работаю в этой области, несколько лет. Именно с ассоциацией I.S.A — с зимы.

— Насколько тяжело с «удочкой» работать?

— Уже не придаешь значения, что это сложно. Есть свои тонкости и нюансы, осваиваю их еще, — сказал Ходыкин «Матч ТВ».