РУСАДА впервые в 2023 году проверило на допинг фигуристку Валиеву

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле впервые в 2023 году проверило на допинг олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

© ТАСС

В 2022 году Валиева была протестирована РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре), она продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.