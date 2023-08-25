Бестемьянова оценила выступление Костомарова в шоу Авербуха

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Романа Костомарова в шоу Ильи Авербуха. Ее слова передает ТАСС.
«Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу.
Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации», – сказала Бестемьянова.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.
В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.