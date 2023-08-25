Бестемьянова оценила выступление Костомарова в шоу Авербуха

«Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу.



Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации», – сказала Бестемьянова.