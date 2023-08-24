Стало известно, как долго Костомаров будет выступать на льду в Сочи

Роман Костомаров будет выступать на льду в Сочи до конца сентября
Согласно планам шоу "Письма любви" Ильи Авербуха, до 30 сентября на лед дворца "Айсберг" будет выходить олимпийский чемпион Роман Костомаров. Премьера шоу 22 августа стала для него первым выступлением после тяжелой болезни.
Имени Романа Костомарова не было в программе, зал горячо поддержал его появление во время номера супруги Оксаны Домниной.
"Вернуться на лед - это было наше совместное с Романом решение. И я очень рада, что вся наша семья здесь, на льду в Сочи. Это больше счастье, что мы вместе", - заявила Оксана Домнина KP.RU.
Спортсмен попал в больницу из-за пневмонии и провел там более полугода. Врачам пришлось ампутировать голени и пальцы на руках из-за некроза. После протезирования ног Костомаров упорно тренировался и даже научился бегать. Вскоре ему предстоит операция и протезирование рук.