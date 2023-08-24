Комментатор Иоланда Чен хотела бы поработать на фигурном катании.

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– Как человеку, который безумно любит спорт, вам нравится, куда движется «Матч ТВ»?

– Трудно сказать. Все говорят именно про основной «Матч», но есть еще много дополнительных каналов – и там мы реально показываем много соревнований. Критикуют-то в основном федеральный «Матч» – кому-то кажется, что там слишком мало футбола, кому-то – что слишком много. Но нужно ориентироваться на всю линейку.

Лично я бы хотела больше соревнований в прямом эфире. Гимнастику, легкую атлетику – всю. Фигурное катание – тоже. И даже комментировала бы его! И пусть меня снова обосрут, но я так его люблю, что пережила бы эти неудобства. Тем более на Первом в полном объеме его показывать не смогут. А у нас – реально.

Прямые трансляции соревнований – это самый сок. Вот даже с чемпионата России по легкой атлетике у нас отличные цифры. С первого дня соревнований доля – 3,5. Столько футбол не всегда собирает!

Сколько людей работали на фигурном катании? Но я не помню ни одного комментатора, который устраивал бы зрителей. Вот комментировали мы с Аделиной Сотниковой. Вторая десятка – все падают, не очень интересно. И я решила, что людям куда любопытнее будет послушать олимпийскую чемпионку, спрашивала у нее про разные нюансы.