Фигуристы США попросили CAS присутствовать на слушаниях дела Валиевой

«Мы обращаемся с просьбой о столь необходимой прозрачности, в которой нам было в значительной степени отказано на протяжении всего этого сложного процесса. Исход этого слушания окажет существенное влияние на наши жизни и карьеры, и как пострадавшая сторона, мы просим предоставить нам возможность понаблюдать за небольшой частью процесса, которая, к сожалению, оставалась скрытой от глаз, несмотря на международное внимание, уделяемое этому делу в течение последних полутора лет. Мы не единственные, кто пострадал — японские и канадские команды также были несправедливо вовлечены в это, и мы просим CAS рассмотреть вопрос о предоставлении члену каждой команды статуса наблюдателя», — говорится в письме олимпийской сборной США, подписанном всеми её членами.