Авербух сообщил, что "Ледникового периода" пока не будет

Хореограф и продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух заявил, что в этом сезоне проект не состоится. Его слова передает Teleprogramma.pro.

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"Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно", - сказал Авербух.

"Ледниковый период" впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Ведущими первого сезона были актер Марат Башаров и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.