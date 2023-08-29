Прокуратура опубликовала видео с пропавшей в Москве фигуристкой

В Telegram-канале московской прокуратуры опубликовали видео с чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров Алиной Горбачевой, пропавшей в Москве. На записи видно, как девушка переходит дорогу.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование исчезновения фигуристки.

28 августа 16-летняя спортсменка покинула один из катков Москвы, но домой не вернулась.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что она шла в сторону Владимирской церкви, а затем отправилась в парк на набережной. СМИ сообщали, что ее вещи нашли на пляже на Покровской набережной. Следственный комитет начал проверку.