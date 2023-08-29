Почему возникла информация о ссоре пропавшей Горбачевой с тренером

«На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.



А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, её мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросилась жить со мной.



Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своём: «Я не перееду». Ну а я не могла позволить тратить ребёнку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», — объясняла Федченко в интервью «РИА Новости Спорт».