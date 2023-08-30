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Дядя фигуристки Горбачевой назвал причиной ее ссоры с тренером лишний вес

Артем Борщев, дядя российской фигуристки Алины Горбачевой, в беседе с «Известиями» рассказал, что могло стать причиной ссоры спортсменки с ее тренером Софьей Федченко.

По словам родственника девушки, конфликт возник из-за лишнего веса фигуристки.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 грамм — все, прыгать не можешь», — заявил он. Борщев также счел странным, что тренер жила с фигуристкой, хотя у Горбачевой в Москве находится мать.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

29 августа Горбачева извинилась за то, что заставила всех нервничать и переживать.

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