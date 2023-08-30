«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 грамм — все, прыгать не можешь», — заявил он. Борщев также счел странным, что тренер жила с фигуристкой, хотя у Горбачевой в Москве находится мать.