Артем Борщев, дядя российской фигуристки Алины Горбачевой, в беседе с «Известиями» рассказал, что могло стать причиной ссоры спортсменки с ее тренером Софьей Федченко.
По словам родственника девушки, конфликт возник из-за лишнего веса фигуристки.
«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 грамм — все, прыгать не можешь», — заявил он. Борщев также счел странным, что тренер жила с фигуристкой, хотя у Горбачевой в Москве находится мать.
О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.
Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.
29 августа Горбачева извинилась за то, что заставила всех нервничать и переживать.