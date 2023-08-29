Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая 28 августа, была замечена в одном из кафе столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

В прокуратуре отметили, что девочку видели в районе 13:00 мск в одном из кафе на Волоколамском шоссе.

На кадрах, снятых с камер наблюдения, фигуристка встает из-за стола, берет стакан с напитком и рюкзак, а затем выходит из заведения.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 21 августа, Горбачева вышла с катка на «Чкалов-арене» и зашла в парк на набережной. Домой она не вернулась.

Специалисты экстренных служб и полиция приступили к ее поискам. В частности, осмотрели парк, привлекли к поиску водолазов - были опасения, что девушка утонула в одном из водоемов.