Прокуратура Москвы: фигуристку Горбачеву видели в столичном кафе
Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая 28 августа, была замечена в одном из кафе столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.
В прокуратуре отметили, что девочку видели в районе 13:00 мск в одном из кафе на Волоколамском шоссе.
На кадрах, снятых с камер наблюдения, фигуристка встает из-за стола, берет стакан с напитком и рюкзак, а затем выходит из заведения.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 21 августа, Горбачева вышла с катка на «Чкалов-арене» и зашла в парк на набережной. Домой она не вернулась.
Специалисты экстренных служб и полиция приступили к ее поискам. В частности, осмотрели парк, привлекли к поиску водолазов - были опасения, что девушка утонула в одном из водоемов.
О пропаже также сообщили родителям спортсменки. Дмитрий Горбачев выехал в Москву с тем, чтобы помочь отыскать дочь. Он отметил, что у него были хорошие отношения с Алиной.