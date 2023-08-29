Отец пропавшей фигуристки Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери

Дмитрий Горбачев, отец пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой, заявил, что выехал в Москву для участия в поисках своей дочери. Его слова передает kp.ru.

«Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Там такая информация пошла, что я не хочу комментировать. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем», — сказал Дмитрий Горбачев.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Сообщалось, что полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).