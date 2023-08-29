Найденную в Москве фигуристку доставят в Следственный комитет

Юная фигуристка Алина Горбачева , оказавшаяся после своей пропажи в центре новостей, будет в ближайшее время доставлена в столичное подразделение Следственного комитета . Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

"По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств ее отсутствия", - уточняет официальный Telegram-канал ведомства.

Напомним, Алина Горбачева пропала после того, как ушла с катка "Чкалов Арены" в Москве. СМИ писали, что девушка ушла из спорткомплекса после ссоры с тренером. После поисков с участием полиции и волонтеров ее нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы. С девушкой, по предварительным данным, все в порядке.