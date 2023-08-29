Тарасова прокомментировала ситуацию с пропажей фигуристки Горбачевой

«Эта ситуация нас учит вниманию друг к другу. Особенно к молодежи, которой кажется, что они уже взрослые. Им в 16 лет кажется, что они могут делать что угодно. И не понимают, что о них могут беспокоиться, что тысячи людей беспокоятся о них», — заявила она и выразила надежду, что подобное больше не повторится.