Илья Мэддисон назвал фигурное катание "вертепом для извращенцев"

«Я думаю, все знают уже про фигуристку, которая пропала и нашлась. Сейчас уже травят её, типа зря пыталась бежать в нормальную жизнь. Что за ужас происходит в этом фигурном катании? Один бьёт свою дочь, чтобы та стала олимпийской чемпионкой, другая фигуристка живёт с девяти лет в общаге со своей 25-летней тренершей, где её трогают другие студенты из общаги, ведь она „похожа на пупсика“ (цитата из интервью самой тренерши).



Сам этот «спорт» смотрят пузатые мужики, скуфы. И смотрят они на то, как на льду несовершеннолетние девочки с поломанной психикой крутят попами в стрингах. Да ладно девочки, недавно инвалида без рук и ног катали по льду на потеху публики. А выросшие фигуристки, у которых не было детства и воспитания, летают на «геликах» под красный через переходы. Короче, когда этот бордель уже запретят? Хотя бы для детей до 18. Всё это какой-то вертеп для извращенцев, легальный детский стриптиз на льду. Ужас", — написал Давыдов в своих соцсетях.