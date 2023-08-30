Фигуристка Алина Горбачева в своих социальных сетях прокомментировала свое исчезновение на сутки. Она попросила прощение за свой поступок и опровергла то, что он связан с фигурным катанием.

Также спортсменка сообщила, что «сейчас все в порядке». По словам Горбачевой, она находится дома «с любимым тренером и мамой».

«Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной», — написала фигуристка.

Также она сообщила о планах тренироваться в своей команде и радовать зрителей новыми выступлениями.

Информация о пропаже Горбачевой появилась днем ранее – об этом сообщила ее мать. По ее словам, фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.