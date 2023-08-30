Бестемьянова рассказала, как поступок фигуристки Горбачевой отразится на ее карьере

«Ясно, что у девочки играют гормоны, ей 16 лет. Но и Алине нужно сделать какие то внушения! Она подняла всю страну! Я в этой ситуации меньше всего претензий имею к тренеру. Тренер и так из сил выбивается! Как можно вот так взять и кинуть.



На ее карьере это скажется замечательно! За сутки даже те, кто никогда не слышал о существовании Алины Горбачевой, узнали о ней. Ей это только на руку. Для ее карьеры это плюс», — сказала Бестемьянова.