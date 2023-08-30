«Будем мы ее наказывать или нет — это уже наше дело». Отец Горбачевой рассказал, что будет с карьерой 16‑летней фигуристки
Отец Алины Горбачевой Дмитрий заявил, что 16 летняя фигуристка продолжит спортивную карьеру, также родственники обоюдно решают вопрос по месту проживания спортсменки.
Чемпионка России среди юниоров Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером. Спустя сутки было установлено ее местонахождение в кинотеатре одного из торговых центров. В среду Горбачева в социальной сети сообщила, что ее поступок не связан с фигурным катанием и тренером, а также призвала не доверять СМИ и «горе блогерам».
— У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме.
До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было, просто это нервы были.
Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет — это уже наше дело, — приводит слова Дмитрия Горбачева KP.RU.
Ранее дядя фигуристки Артем Борщев рассказал, что Горбачева поссорилась с тренером Софьей Федченко из за режима питания.