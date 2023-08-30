Отец Горбачевой рассказал, что будет с карьерой 16‑летней фигуристки

— У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме.



До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было, просто это нервы были.



Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет — это уже наше дело, — приводит слова Дмитрия Горбачева KP.RU.