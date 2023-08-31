«Все имеют право на ошибку». Спортивный психолог – об отношениях Горбачевой с тренером

«Не знаю деталей взаимоотношений спортсменки. Все имеют право на ошибку. Однако считаю, что у подростка должно быть личное пространство, увлечения, не вредящие основному делу, и жизнь вне спорта», – сказала Виктория Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой .

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.