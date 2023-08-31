Фигуристка Горбачева записала видеообращение

«Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — отметила Горбачева.