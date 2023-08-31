Фигуристка Горбачева записала видеообращение
16-летняя фигуристка Алина Горбачева обратилась к россиянам, опубликовав видеоролик в своем Telegram-канале. Она заявила, что благодарна всем, кто принимал участие в ее поисках.
Также спортсменка принесла извинения за то, что заставила многих переживать.
«Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — отметила Горбачева.
Накануне фигуристка в своих социальных сетях также попросила прощение за свой поступок, но сделала она это в письменной форме.
Информация о пропаже Горбачевой появилась два дня назад – об этом сообщила ее мать. По ее словам, фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.
Вечером 29 августа прокуратура сообщила о нахождении фигуристки в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Ее доставили в Следственный комитет.