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Фигуристка Горбачева записала видеообращение

16-летняя фигуристка Алина Горбачева обратилась к россиянам, опубликовав видеоролик в своем Telegram-канале. Она заявила, что благодарна всем, кто принимал участие в ее поисках.

Также спортсменка принесла извинения за то, что заставила многих переживать.

«Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — отметила Горбачева.

Накануне фигуристка в своих социальных сетях также попросила прощение за свой поступок, но сделала она это в письменной форме.

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Информация о пропаже Горбачевой появилась два дня назад – об этом сообщила ее мать. По ее словам, фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Вечером 29 августа прокуратура сообщила о нахождении фигуристки в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Ее доставили в Следственный комитет.

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