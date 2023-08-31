Родина: все вокруг чуть не плакали глядя на то, как мучают фигуристку Горбачеву
Известный российский блогер Елена Родина заявила в своем Telegram-канале, что над фигуристкой Алиной Горбачевой издевались на тренировке после ее скандального исчезновения 28 августа.
«В сети появилось это видео от информационного агентства ТАСС. Заметили истошный крик на заднем плане? Очевидная постанова, чтобы ТАСС разнес везде, что с Алиной все хорошо. На самом деле все плохо», — написала Родина.
Родина отметила, что Горбачева весь день убивалась на льду, падала, а все вокруг чуть не плакали глядя на то, как ее мучают вместо того, чтобы отправить в отпуск на море для восстановления.
«Никого не удивляет, что после пережитого кошмара ребенка погнали на тренировку», — добавила она.
О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.
Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.