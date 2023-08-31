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Родина: все вокруг чуть не плакали глядя на то, как мучают фигуристку Горбачеву

Известный российский блогер Елена Родина заявила в своем Telegram-канале, что над фигуристкой Алиной Горбачевой издевались на тренировке после ее скандального исчезновения 28 августа.

Родина: все вокруг чуть не плакали глядя на то, как мучают фигуристку Горбачеву
© РИА Новости

«В сети появилось это видео от информационного агентства ТАСС. Заметили истошный крик на заднем плане? Очевидная постанова, чтобы ТАСС разнес везде, что с Алиной все хорошо. На самом деле все плохо», — написала Родина.

Родина отметила, что Горбачева весь день убивалась на льду, падала, а все вокруг чуть не плакали глядя на то, как ее мучают вместо того, чтобы отправить в отпуск на море для восстановления.

«Никого не удивляет, что после пережитого кошмара ребенка погнали на тренировку», — добавила она.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

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