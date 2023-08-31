Родина: все вокруг чуть не плакали глядя на то, как мучают фигуристку Горбачеву

«В сети появилось это видео от информационного агентства ТАСС. Заметили истошный крик на заднем плане? Очевидная постанова, чтобы ТАСС разнес везде, что с Алиной все хорошо. На самом деле все плохо», — написала Родина.



Родина отметила, что Горбачева весь день убивалась на льду, падала, а все вокруг чуть не плакали глядя на то, как ее мучают вместо того, чтобы отправить в отпуск на море для восстановления.



«Никого не удивляет, что после пережитого кошмара ребенка погнали на тренировку», — добавила она.