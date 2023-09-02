Тарасова отреагировала на решение Косторной работать у Плющенко

«Алена не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодежь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», — заявила Тарасова.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.