Российская фигуристка выложила фото в коротком платье

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в коротком синем платье.

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21-летняя спортсменка — призер этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

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Нугуманова весной 2022 года утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.