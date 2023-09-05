Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе из группы Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию Даниэль Грассль в социальных сетях объявил, что прекращает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.
— После полученного в США и России опыта я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить тренировки и готовиться к следующим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом. Опыт, который я получил в Америке и России, мне очень помог.
Особая благодарность Этери Туберидзе за профессиональную поддержку и обучение, — написал 21 летний итальянец.
В январе сообщалось, что Грассль тренируется у Тутберидзе. Сама тренер, а также члены ее команды Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождали Грассля на чемпионате мира 2023 в Сайтаме (Япония). Итальянский фигурист занял 12 е место на турнире.