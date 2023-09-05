Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе из группы Тутберидзе

— После полученного в США и России опыта я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить тренировки и готовиться к следующим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом. Опыт, который я получил в Америке и России, мне очень помог.



Особая благодарность Этери Туберидзе за профессиональную поддержку и обучение, — написал 21 летний итальянец.