Президент «Самбо-70» Лайшев назвал самую красивую фигуристку

«Щербакова — самая красивая фигуристка! Это мое очень-очень личное мнение. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки — это все сочетается. О ней фантастическое мнение, как все гармонично в ней срослось. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищен!» — сказал Лайшев.