Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»

Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг».

© РИА Новости

Об этом сообщается в релизе онлайн кинотеатра PREMIER. Снимать проект будет кинокомпания ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал снимается для поддержки людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы в повседневной жизни.

Каждая из трех серий повествует о жизни людей с роботизированными конечностями и новых технологиях в протезировании. Герои расскажут о психологической и физической адаптации к новому телу, а также станут наставниками для тех, кто столкнулся с похожими испытаниями.

Съемки сериала начались 30 июня, к участию в них присоединился Костомаров. История спортсмена станет отдельной сюжетной линией.

«Важно показывать зрителям такие проекты. В первую очередь, это огромная поддержка людей, столкнувшись с переменами в жизни.



Сериал даст понимание, что выход есть. Мы хотим показать жизнь на примере наших героев, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», – заявил заместитель гендиректора онлайн кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

В съемках приняли участие эксперты в области протезировании: реабилитолог Елена Мезенцева, основатель компании «Моторика» Илья Чех и хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев.

«Этот сериал имеет особую ценность для нас, как продюсеров. Надеемся, что он поможет людям с ограниченными возможностями вновь наслаждаться всеми красками жизни и поверить в себя», – отметил генеральный директор ID PRIDUCTION Дмитрий Литвинов.