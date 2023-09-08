Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей с протезами
Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг».
Об этом сообщается в релизе онлайн кинотеатра PREMIER. Снимать проект будет кинокомпания ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Сериал снимается для поддержки людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы в повседневной жизни.
Каждая из трех серий повествует о жизни людей с роботизированными конечностями и новых технологиях в протезировании. Герои расскажут о психологической и физической адаптации к новому телу, а также станут наставниками для тех, кто столкнулся с похожими испытаниями.
Съемки сериала начались 30 июня, к участию в них присоединился Костомаров. История спортсмена станет отдельной сюжетной линией.
«Важно показывать зрителям такие проекты. В первую очередь, это огромная поддержка людей, столкнувшись с переменами в жизни.
Сериал даст понимание, что выход есть. Мы хотим показать жизнь на примере наших героев, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», – заявил заместитель гендиректора онлайн кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.
В съемках приняли участие эксперты в области протезировании: реабилитолог Елена Мезенцева, основатель компании «Моторика» Илья Чех и хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев.
«Этот сериал имеет особую ценность для нас, как продюсеров. Надеемся, что он поможет людям с ограниченными возможностями вновь наслаждаться всеми красками жизни и поверить в себя», – отметил генеральный директор ID PRIDUCTION Дмитрий Литвинов.
Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн кинотеатре PREMIER.
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Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей с протезами
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