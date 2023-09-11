Евгения Медведева анонсировала мастер-классы в Китае

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в своём профиле на Weibo сообщила, что в октябре проведёт мастер-классы в Китае.

«Друзья, рада сообщить, что в октябре приеду в Китай, что встретиться с вами! Мой график следующий: 2-4 октября – Пекин 5 октября – Ханчжоу 6 октября – Ухань 7-8 октября – Пекин. Более подробная информация будет опубликована позже, буду с нетерпением ждать встречи», — написала Медведева.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.