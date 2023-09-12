Миронова и Устенко поставили произвольный танец по фильму «Форма воды»

— Идея лежала с прошлого сезона, я тогда предлагала её, но верх взяла «Дюна». В конце прошлого сезона судья по фигурному катанию Елена Юрьевна Ушакова в соцсетях снова натолкнула нас на идею упоминанием фильма. Это и привело нас к программе «Форма воды». Этот фильм ещё никто на лёд не переносил — ни танцоры, ни одиночники, ни парники. Обычно если в фильме есть лирика, фигуристы сразу её берут, — сказала Миронова.