Миронова и Устенко поставили произвольный танец по фильму «Форма воды»

Победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко поставили новую программу произвольного танца на сезон 2023/24, сообщает «Чемпионат».
Фигуристы будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году.
— Идея лежала с прошлого сезона, я тогда предлагала её, но верх взяла «Дюна». В конце прошлого сезона судья по фигурному катанию Елена Юрьевна Ушакова в соцсетях снова натолкнула нас на идею упоминанием фильма. Это и привело нас к программе «Форма воды». Этот фильм ещё никто на лёд не переносил — ни танцоры, ни одиночники, ни парники. Обычно если в фильме есть лирика, фигуристы сразу её берут, — сказала Миронова.
В прошлом сезоне Миронова и Устенко стали победителями финала Кубка России и заняли пятое место на чемпионате России. Фигуристы вошли в основной состав сборной России на сезон 2023/24.