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Евгения Медведева поучаствовала в литературном шоу, рассказав о Достоевском

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в литературном шоу.

Медведева рассказала о Достоевском
© РИА Новости

Чемпионка мира выступила в роли ведущей в документальном видео про писателя Федора Достоевского и его вторую жену Анну Сниткину. Ведущими проекта про деятелей культуры и искусства и их спутниц также выступают спортсмены, певцы и блогеры.

В понедельник фигуристка объявила о проведении серии мастер классов в Китае в октябре.

Медведева не выступает на соревнованиях с конца 2019 года. Фигуристка завоевала две серебряные медали Олимпиады 2018: в командном турнире и в соревнованиях одиночниц, а также по два раза становилась чемпионкой мира и Европы.