Медведева рассказала о Достоевском

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в литературном шоу.

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Чемпионка мира выступила в роли ведущей в документальном видео про писателя Федора Достоевского и его вторую жену Анну Сниткину. Ведущими проекта про деятелей культуры и искусства и их спутниц также выступают спортсмены, певцы и блогеры.

В понедельник фигуристка объявила о проведении серии мастер классов в Китае в октябре.