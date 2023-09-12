Медведева рассказала о Достоевском

Евгения Медведева поучаствовала в литературном шоу, рассказав о Достоевском
Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в литературном шоу.
Чемпионка мира выступила в роли ведущей в документальном видео про писателя Федора Достоевского и его вторую жену Анну Сниткину. Ведущими проекта про деятелей культуры и искусства и их спутниц также выступают спортсмены, певцы и блогеры.
В понедельник фигуристка объявила о проведении серии мастер классов в Китае в октябре.
Медведева не выступает на соревнованиях с конца 2019 года. Фигуристка завоевала две серебряные медали Олимпиады 2018: в командном турнире и в соревнованиях одиночниц, а также по два раза становилась чемпионкой мира и Европы.