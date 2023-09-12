Федченко ответила на обвинения в том, что заставила Горбачеву извиняться в соцсетях

«Утром на следующий день после того, как ее нашли, Алина призналась, что ей стыдно за свой поступок. Она поняла, что натворила, и опасалась реакции общественности. Психолог после долгой беседы посоветовал ей обратиться к людям и высказать свои мысли, чтобы перестать убегать от ситуации и быстрее ее прожить. Через пару дней после первых «кружочков» в Telegram-канале Алина пришла в себя», — рассказала Федченко.