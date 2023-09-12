Федченко ответила на обвинения в том, что заставила Горбачеву извиняться в соцсетях

Тренер Софья Федченко ответила на обвинения в том, что якобы заставила свою сбежавшую ученицу Алину Горбачеву записывать видеообращения в Telegram-канале с извинениями за инцидент и убеждать общественность в том, что с ней все в порядке. В интервью Sport24 наставница назвала все заявления Горбачевой в соцсетях собственной инициативой фигуристки.
«Утром на следующий день после того, как ее нашли, Алина призналась, что ей стыдно за свой поступок. Она поняла, что натворила, и опасалась реакции общественности. Психолог после долгой беседы посоветовал ей обратиться к людям и высказать свои мысли, чтобы перестать убегать от ситуации и быстрее ее прожить. Через пару дней после первых «кружочков» в Telegram-канале Алина пришла в себя», — рассказала Федченко.
Тренер подчеркнула, что не заставляла фигуристку извиняться перед общественностью и сотрудниками правоохранительных органов и «ЛизаАлерт», которые ее искали.
«А зачем? Я не считаю, что Алина в чем-то виновата. Чувство вины и чувство стыда — это разные вещи», — сказала Федченко.
Наставница признала себя «на 100% виноватой» в том, что Горбачева решилась на побег. По словам специалиста, она пыталась убедить фигуристку в том, что она должна переехать к кому-то из своих родственников. Горбачева проживает с наставницей в съемной квартире с девяти лет и не желала менять жизненный уклад, что привело к серьезному конфликту и побегу.