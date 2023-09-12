Тарасова заявила, что Милохин должен идти служить в первых рядах
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тиктокеру Дане Милохину необходимо отслужить в армии, передает российский спортивный интернет-портал Sports.ru.
«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он – нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжелобольной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет», – указала Тарасова.
По ее словам, «менять законы под одного человека нельзя». Тренер подчеркнула, что «Милохин должен отслужить по закону».
Напомним, что накануне Милохин вернулся в Россию. В соцсетях он опубликовал видео, где танцует на Красной площади под трек Scally Milano «Я не хочу жить в Дубае». Вечером 11 сентября Мизулина сообщила, что направила в Минобороны обращение с просьбой призвать блогера в армию в осенний призыв. В своей публикации она отметила, что оснований для отсрочки от службы у Милохина нет, напомнив, что он ранее делал русофобские высказывания.
Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что
тиктокер улетел в Дубай после просьбы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Подчеркивалось, что вчера в 23:18 мск он прошел паспортный контроль во «Внуково» и вылетел в ОАЭ рейсом эконом-класса.