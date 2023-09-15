Тренер Тарасова заявила, что власти Литвы публично унижают фигуристку Дробязко

Светлана Журова: «Дробязко лишают гражданства за шоу, в которых прославляется культурное наследие России»
В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент страны Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.
«Удивляет, что лишают гражданства человека, который защищал честь страны на самом высоком уровне, делал это с достоинством, относясь с уважением, слова плохого не сказала никогда.
Ее лишают гражданства за шоу, в которых прославляется культурное наследие России и здоровый образ жизни. Это не соответствует тому образу, который создает для России Запад» – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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