Журова назвала неоднозначным состав арбитров на слушания по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» назвала странным состав арбитров, назначенных Спортивным арбитражным судом (CAS) для слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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В пятницу CAS утвердил арбитров и формат слушаний по делу Валиевой. Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA) и француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), председатель — представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк. Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.

— По идее, арбитры должны быть независимыми. Но будут ли они таковыми — остается вопросом. Будем следить за процессом. Состав по странам неоднозначный, но арбитры должны выполнять свои обязанности и законы. Те же американцы, например, и в НХЛ, и в теннисе есть. Кто там главный? Американцы! — сказала Журова «Матч ТВ».

Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.