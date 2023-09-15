Журова назвала неоднозначным состав арбитров на слушания по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» назвала странным состав арбитров, назначенных Спортивным арбитражным судом (CAS) для слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В пятницу CAS утвердил арбитров и формат слушаний по делу Валиевой. Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA) и француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), председатель — представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк. Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.
— По идее, арбитры должны быть независимыми. Но будут ли они таковыми — остается вопросом. Будем следить за процессом. Состав по странам неоднозначный, но арбитры должны выполнять свои обязанности и законы. Те же американцы, например, и в НХЛ, и в теннисе есть. Кто там главный? Американцы! — сказала Журова «Матч ТВ».
Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.
В январе Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Валиева избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS. WADA требует дисквалифицировать 17 летнюю спортсменку на четыре года. Впоследствии все апелляции были объединены в одно производство.