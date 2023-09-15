Камила Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS

Также стало известно об утверждении судей на процесс по допинговому делу спортсменки. Валиева самостоятельно номинировала юриста из Франции Матье Мезоннев в качестве одного из судей. Также на процессе арбитром назначен американец Джеффри Мишкин (сторона ISU и WADA), а в качестве председателя выступит представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.