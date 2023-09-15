Камила Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS

Валиева в конце сентября по видеосвязи примет участие в заседании CAS по допинговому делу
Российская фигуристка Камила Валиева по видеосвязи примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), которое состоится 26-28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Также стало известно об утверждении судей на процесс по допинговому делу спортсменки. Валиева самостоятельно номинировала юриста из Франции Матье Мезоннев в качестве одного из судей. Также на процессе арбитром назначен американец Джеффри Мишкин (сторона ISU и WADA), а в качестве председателя выступит представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
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