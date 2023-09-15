Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Autumn Classic

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, который проходит в Монреале (Канада). Илья исполнил четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. За свой прокат 18-летний Малинин получил от судей 100,87 балла.