Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Autumn Classic

Илья Малинин с огромным отрывом выиграл короткую программу на Autumn Classic
Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, который проходит в Монреале (Канада). Илья исполнил четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. За свой прокат 18-летний Малинин получил от судей 100,87 балла.
Второе и третье места заняли канадцы Стивен Гоголев и Уэсли Чу. Отметим, что отрыв Малинина от второго места составляет более 14 баллов.
Произвольные программы мужчины представят в субботу, 16 сентября.
Фигурное катание. Турнир серии «Челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 100,87
2. Стивен Гоголев (Канада) — 86,25
3. Уэсли Чу (Канада) — 80,93
4. Цзинь Боян (Китай) — 79,32
5. Марк Городницкий (Израиль) — 73,46
6. Кевин Аймо (Франция) — 72,58
7. Сота Ямамото (Япония) — 70,39
8. Николай Мемола (Италия) — 70,27