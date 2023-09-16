Стало известно о новых санкциях в отношении фигуристки Дробязко

В отношении бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса ввели новые санкции. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис, слова которого приводит Respublika.lt.

Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы, который пройдет в Каунасе в январе 2024 года.

«Федерация очень четко выразила свою позицию — никаких двусмысленностей в отношении Украины», — заявил Ясутис, добавив, что никто не может отрицать вклад пары в историю.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России.

21 июня сообщалось, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. В ответ фигуристка заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.