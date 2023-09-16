Навка отреагировала на лишение Дробязко литовского гражданства

Власти Литвы приняли странное и недальновидное решение, лишив гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Так считает олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, сообщает ТАСС.

По её словам, прибалтийская республика останется в проигрыше, отказавшись от известной фигуристки. Дробязко повышала престиж Литвы на международной арене, благодаря ей страна стала фигурировать на карте мирового фигурного катания, и получила право на проведение чемпионата Европы.

«Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», - сказала Навка.

По мнению спортсменки, Литва «яростно проявляет свою русофобию» и это очередной пример.

Навка добавила, что не понимает, как можно наказывать за выступление в ледовых шоу - сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году. После этого Маргарита в дуэте с Повиласом Ванагасом представляла страну на международных соревнованиях.

Спортсменка участвовала в Олимпиадах пять раз. Она является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее президент Литвы своим указом лишил Дробязко гражданства. В августе 2022 года Дробязко была лишена всех литовских государственных наград за выступление в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи.