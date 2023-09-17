Костомаров рассказал о сложностях жизни с протезами

«Что бы ни делали, какие бы протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — заявил Костомаров, добавив, что сейчас ему очень тяжело смотреть фотографии и видео его прежних выступлений.